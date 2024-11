Ufficiale: Bologna, Corazza ha rinnovato fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione

Tommaso Corazza ha rinnovato con il Bologna fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Di seguito il comunicato: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Tommaso Corazza per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione”.

Foto: sito Bologna