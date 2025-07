Ufficiale: Bologna, ceduto in prestito il portiere Gillier al Montreal

08/07/2025 | 17:55:54

Thomas Gillier saluta subito il Bologna. Il club rossoblù ha infatti comunicato ufficialmente di aver ceduto al CF Montréal il diritto alle prestazioni sportive del portiere a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026. L’estremo difensore classe 2004, dal doppio passaporto cileno e francese era arrivato in rossoblù pochi giorni fa a costo zero dopo la fine del suo precedente contratto con l’Universidad Catolica in Cile.

Foto: logo Bologna