Ufficiale: Bologna, arriva Sulemana dall’Atalanta

01/09/2025 | 18:27:27

Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’Atalanta BC il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Ibrahim Sulemana a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva. Quinto ghanese nella storia del Club, Ibrahim è un centrocampista di piede destro classe 2003, da oltre un anno sempre convocato nella Nazionale del proprio paese. Noto per la sua abilità nell’intercettare le azioni avversarie e nel recupero palla, Sulemana ha la capacità di giocare davanti alla difesa o mezzala. Dotato di buon tiro dalla distanza, è un elemento dinamico, forte fisicamente e di grande sostanza. Ibrahim inizia la sua avventura in Italia nella Primavera del Verona nel 2021-22, e dopo l’esperienza in Serie A la stagione successiva, nel 2023 passa al Cagliari di Ranieri. Il centrocampista saluta ora l’Atalanta, dove ha disputato 10 partite e realizzato 2 gol l’anno scorso – entrambi decisivi nell’ultimo mese, alla Roma e al Genoa -, per iniziare una nuova avventura in rossoblù.

Foto: X Bologna