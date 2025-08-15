Ufficiale: Bologna, annunciato il difensore Heggem

15/08/2025 | 11:40:24

Come riportato dall’ Inghilterra, arriva l’ufficialità: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal West Bromwich Albion FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore Torbjørn Heggem. Primo norvegese della storia del club, difensore centrale di piede sinistro classe 1999, Torbjørn è adattabile anche in veste di terzino sinistro. Molto abile sui palloni alti grazie alla sua fisicità, è veloce e possiede anche una buona tecnica di base. Heggem è un prodotto del settore giovanile del Rosenborg e prima di approdare al West Bromwich Albion nell’estate 2024, il difensore passa per il Ranheim, il Sandnes e il Brommapojkarna in Svezia. In Inghilterra ha disputato il campionato di Championship, collezionando 45 presenze, ed è ormai in rampa di lancio, tanto da essere stabilmente convocato dalla sua Nazionale da ottobre ’24”.

Foto: x Bologna