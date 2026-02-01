Ufficiale: Boga nuovo giocatore della Juventus

Boga è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus: “Jérémie Boga è un nuovo giocatore della Juventus e arriva in prestito dall’OGC Nice fino al 30 giugno 2026. Jérémie Boga nasce il 3 gennaio 1997 a Marsiglia, da famiglia ivoriana. Cresce calcisticamente all’ASPTT Marsiglia prima di completare la propria formazione, dall’età di 12 anni, al Chelsea. I primi passi tra i professionisti arrivano attraverso diverse esperienze in prestito tra Francia (Rennes), Spagna (Granada) e Inghilterra (Birmingham), utili a forgiare un profilo offensivo rapido, tecnico e imprevedibile”.

foto x juventus