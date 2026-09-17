Ufficiale: Boehly vende le sue quote del Chelsea. Riceverà 1.1 miliardi di euro

17/09/2026 | 10:12:02

Colpo di scena in casa Chelsea. Todd Boehly, presidente del Chelsea dal 2022, ha venduto le sue quote alla Clearlake Capital, in possesso già del 62% del club due volte campione d’Europa. Secondo quanto riporta il Financial Times, l’americano riceverà 1.1 miliardi di euro, dopo aver acquistato il club londinese per 2.9 miliardi da Roman Abramovich.

Il comunicato del Chelsea: “Il Chelsea Football Club ha annunciato oggi che le affiliate di Clearlake Capital Group, L.P. (“Clearlake”) acquisiranno la quota di proprietà di Todd Boehly. Hansjörg Wyss rimarrà un importante stakeholder e partner nel gruppo proprietario. Come parte della transizione, Clearlake acquisirà anche la quota di proprietà di Mark Walter e quindi acquisirà il pieno controllo del Club.

Nel 2022, Todd Boehly e Clearlake si sono uniti per guidare la storica acquisizione del Chelsea – affrontando con successo un periodo senza precedenti di incertezza imposto da eventi politici esterni – e Todd ha organizzato la sua presidenza con un impegno incrollabile verso la convinzione fondamentale di questo gruppo proprietario che i tifosi siano al centro di tutto ciò che il Club fa.

I proprietari hanno lavorato insieme con l’obiettivo comune di costruire una base sostenibile per il successo sportivo a lungo termine. Sotto la loro congiunta, sono stati effettuati investimenti sostanziali nelle squadre senior e giovanili maschili e femminili, nelle strutture di allenamento del Chelsea a Cobham, nelle risorse mediche e di supporto ai giocatori, nello sviluppo e nei percorsi dell’Accademia, nonché nella leadership sportiva e aziendale del Club.

Todd Boehly ora lascia il suo ruolo di Presidente e il Chelsea è ben posizionato per la prossima fase di sviluppo. I progressi compiuti negli ultimi quattro anni riflettono l’impegno condiviso di Clearlake, Boehly e del più ampio gruppo proprietario, oltre che della leadership, dello staff, degli allenatori e dei giocatori del Chelsea. Clearlake intende continuare a costruire sulla rotta strategica che ora sta seguendo il Club e realizzare l’ambizione che il gruppo proprietario ha sviluppato insieme.

Todd Boehly ha detto: ‘È stato un onore lavorare come Presidente del Chelsea Football Club. Vorrei ringraziare i molti che hanno contribuito a garantire un futuro brillante al Club, inclusi la Premier League inglese, gli allenatori e i giocatori, la leadership e lo staff di talento del Chelsea, e le legioni di tifosi dedicati. Ho apprezzato la mia collaborazione con Clearlake e il gruppo proprietario più ampio, e le decisioni collettive e gli investimenti che abbiamo preso per sostenere il successo immediato e a lungo termine del Club. Sono fiducioso che il Chelsea sia ben posizionato per avere successo continuo sotto la guida di Clearlake.’

Behdad Eghbali e José E. Feliciano, cofondatori di Clearlake Capital, hanno dichiarato: ‘Todd è stato un partner importante durante tutta la nostra gestione del Chelsea, e lo ringraziamo per il suo tempo e il suo contributo come Presidente. Sarà sempre parte della storia e della famiglia del Chelsea. Clearlake è il proprietario di maggioranza del Chelsea dal 2022 e, mentre passiamo al controllo totale, il nostro obiettivo è continuare a investire nelle infrastrutture del Club, nelle prestazioni sportive, nello sviluppo dei giocatori e nel garantire successo a lungo termine per il Chelsea e i tifosi del Club.

Non ci saranno cambiamenti nelle operazioni quotidiane, nella leadership o nella strategia del Club”.

Foto: Sito Chelsea