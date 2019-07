Salvatore Bocchetti non è più un giocatore dello Spartak Mosca. Il difensore centrale, infatti, ha risolto il contratto che lo legava alla formazione russa, che ha annunciato l’addio dell’italiano, ringraziandolo per quanto fatto per la squadra, tramite i propri canali ufficiali.

Foto: Sito ufficiale Spartak Mosca