Ufficiale: Boca Juniors, esonerato Gago

29/04/2025 | 19:00:14

Il Boca Juniors ha deciso di esonerare il tecnico Fernando Gago. La dirigenza del Boca Juniors, guidata dal presidente Juan Román Riquelme, ha infatti deciso di licenziare l’ex centrocampista di Real Madrid e Roma

Questa la nota: “Abbiamo preso una decisione: Gago e il suo staff tecnico hanno concluso il loro rapporto con il club. L’abbiamo presa con molta calma. Non è stato facile perché è un uomo che è di casa qui, ma dobbiamo prendere delle decisioni. Ieri, fino a tarda notte, abbiamo cercato e trovato un modo per far sì che Gago non fosse più il nostro allenatore. Herrón prenderà la guida della squadra momentaneamente e, nel frattempo, noi sceglieremo l’allenatore”.

Foto: sito Real Madrid