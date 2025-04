Ufficiale: Boban torna alla Dinamo Zagabria

Zvonimir Boban torna alla Dinamo Zagabria. Il leggendario ex capitano della squadra croata, grazie alla quale ha spiccato il volo per mettere piede in Italia e poi al Milan, è tornato in veste di presidente del Consiglio di Amministrazione del club. Questo almeno stando a quanto rivelato da Sportske Novosti, quotidiano sportivo croato: dopo aver avuto un colloquio con i vertici della società, è arrivata la conferma sui social e tramite comunicato ufficiale della società: “L’amore per l’unico club non conosce confini, l’amore per l’unico club non conosce ostacoli, l’amore per il club unisce tutti coloro che amano quel club. Oggi ho invitato la nostra leggenda Blu a tornare attivamente nel calcio croato, nel nostro Dinamo. Dopo aver democratizzato il nostro club, Zvone Boban ha accettato l’invito a tornare nella sua unica e sola Dinamo. Zvone, bentornato a casa”, il messaggio trasmesso con firma del presidente Velimir Zajec.

Foto: Instagram Dinamo Zagabria