Ufficiale: Blum è un nuovo giocatore del Charleroi

06/09/2025 | 12:05:31

“Lo Sporting Charleroi è felice di annunciare l’arrivo del terzino destro Lewin Blum (24 anni) dagli Young Boys di Berna, con la formula del prestito con opzione di acquisto. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile degli Young Boys, Lewin ha percorso tutte le tappe fino alla prima squadra. Nazionale svizzero dalle categorie U15 alla U21, ha già collezionato 138 partite ufficiali con il club bernese, segnando 3 gol e fornendo 17 assist. Terzino destro moderno, Lewin si distingue per la solidità difensiva e la qualità nelle proiezioni offensive. La sua esperienza, anche nelle competizioni europee, rappresenta un importante valore aggiunto per il gruppo guidato da Rik De Mil. Tutto il club gli dà il benvenuto nel Pays Noir e gli augura molto successo con i suoi nuovi colori!”.

Foto: X Charleroi