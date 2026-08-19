Ufficiale: Bleve è un nuovo giocatore del Lecce
19/08/2026 | 18:54:35
Il Lecce ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dalla Carrarese il diritto alle prestazioni sportive di Marco Bleve.
Ecco il comunicato:
“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bleve dalla Carrarese Calcio 1908, che occuperà uno dei 4 posti della lista riservati agli over 23 formati dal club.
Il portiere salentino classe 1995, che vestirà la maglia numero 1, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028″.
Foto: X Lecce