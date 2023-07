Ufficiale: Blessin è il nuovo allenatore dell’Union Saint-Gilloise

Alexander Blessin, ex allenatore del Genoa, si accomoda su una nuova panchina. I belgi dell’Union Saint-Gilloise lo hanno infatti annunciato come nuovo tecnico attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali: ” Il tedesco 50nne Alexander Blessin ha firmato un contratto di due stagioni come Allenatore capo al Parc Duden. Blessin ha allenato in precedenza KV Oostende e Genoa CFC. Con l’attuale staff tecnico, il tecnico prenderà in carico il gruppo dei giocatori da mercoledì 5 luglio. Dopo otto anni con la squadra giovanile dell’RB Lipsia, Blessin ha mosso i primi passi come capo allenatore del KV Oostende nel luglio 2020. Nella sua prima stagione ha concluso al sesto posto, mancando la partecipazione ai play-off di Champions con la squadra costiera. Alla fine della stagione 2020-21, Blessin è stato votato allenatore dell’anno ai Pro League Awards. Inizierà comunque la stagione successiva sulla panchina dell’Ostenda prima di essere trasferito al Genoa (Italia) nel gennaio 2022. In Italia non riuscirà a salvare il suo club dalla retrocessione in Serie B. Dopo 15 partite e 23 punti ottenuti su 45 possibili, Blessin è stato messo da parte dal Genoa la scorsa stagione. Alexander Blessin torna quindi in Belgio e guiderà gli allenamenti da capo allenatore con l’attuale staff tecnico da mercoledì. Viel erfolg, Alexander!”

Foto: twitter_genoa