Ufficiale: Blaswich nuovo portiere del Bayer Leverkusen

11/08/2025 | 15:44:42

Nuovo portiere per il Bayer Leverkusen che ha ingaggiato l’ex Lipsia Janis Blaswich. Il 34enne, originario di Willich nella Bassa Renania, ha firmato a Leverkusen un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Il direttore sportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Con Janis Blaswich abbiamo trovato una soluzione di altissimo livello per il ruolo di portiere. Questo ci permette di continuare a lavorare senza perdere qualità nel reparto. Oltre alle sue qualità individuali, Janis porta con sé una grande esperienza internazionale. Siamo felici di essere riusciti a concludere questo eccellente trasferimento”.

FOTO: X Leverkusen