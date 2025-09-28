Ufficiale: Blanc esonerato dall’Al Ittihad

Laurent Blanc è stato esonerato dall’Al Ittihad dopo la sconfitta contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo: “Il consiglio di amministrazione del club esprime i suoi più sinceri ringraziamenti e apprezzamenti per gli sforzi compiuti nel periodo trascorso e augura loro ogni successo nelle future collaborazioni. Fino a quando il club non raggiungerà un accordo con un nuovo staff tecnico che sia all’altezza delle ambizioni del club e soddisfi gli obiettivi della squadra, nonché le aspirazioni dei suoi fedeli tifosi”.

foto: x Lione