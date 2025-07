Ufficiale: Bizot nuovo portiere dell’Aston Villa

L’Aston Villa ha annunciato l’acquisto di Marco Bizot dal Brest. Il portiere olandese arriva in Premier League a titolo definitivo dopo quattro stagioni in Francia, dove è stato protagonista anche in Champions League nell’ultima stagione. Acquisto che sembra spalancare la porta alla possibile uscita di Emiliano Martinez.

