Ufficiale: Bitshiabu è un nuovo calciatore del Lipsia

Nuovo acquisto per il Lipsia: il club tedesco ha annunciato l’arrivo di El Chadaille Bitshiabu dal PSG. Il difensore ha firmato un contratto di cinque anni. Ecco la nota della società:

“L’RB Lipsia ha completato la firma del talentuoso difensore El Chadaille Bitshiabu. Il 18enne è arrivato dai campioni di Francia del Paris Saint-Germain e ha firmato un contratto a lungo termine valido fino al 2028. Il difensore centrale sinistro alto 1,96 indosserà il numero 5.

Bitshiabu ha esordito in prima squadra con il PSG in Coppa di Francia il 19 dicembre 2021 a soli 16 anni e 213 giorni. La sua prima apparizione in Ligue 1 è arrivata nell’aprile 2022.

Complessivamente, il giovane ha giocato 19 partite ufficiali con la prima squadra del PSG, di cui una in UEFA Champions League (contro l’FC Bayern l’8 marzo 2023). Bitshiabu attualmente gioca per la Francia Under 19 e finora ha collezionato tre presenze.

Benvenuto a Lipsia, Ciad!”

Foto: Sito ufficiale Lipsia