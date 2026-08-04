Ufficiale: Bisiwu è un nuovo giocatore del Barcellona

04/08/2026 | 16:06:46

Jesse Bisiwu, giovane talento belga classe 2008, ha firmato ufficialmente con il Barcellona quest’oggi dopo essersi aggregato alla squadra in Inghilterra la scorsa settimana. Arrivato dal Club Brugge, ha sottoscritto un contratto fino al 2031.

Il comunicato del Barça: “Un giorno da ricordare per Jesse Bisiwu, con il giovane belga presentato come giocatore del FC Barcelona martedì negli uffici di Spotify al Camp Nou. L’arrivo del diciottenne è stato annunciato la scorsa settimana e si è diretto direttamente in Inghilterra per unirsi alla squadra di Hansi Flick a St. George’s Park.

Tornato a Barcellona, la giovane ala ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031 alla presenza del presidente del FC Barcelona Joan Laporta, del vicepresidente dell’Area Sportiva Rafa Yuste, del Direttore Calcio Anderson Luis de Souza “Deco” e dei membri della Commissione Sportiva.

L’adolescente era accompagnato dalla sua famiglia e dal suo rappresentante ed era al centro dell’attenzione nell’ufficio principale di Spotify Camp Nou. Ha posato per le telecamere mentre firmava il contratto, ricevendo la sua tessera da membro del Barça con la maglia del Barça per la stagione 2026/27 in mostra.

Un altro giorno da ricordare per Jesse Bisiwu, un giocatore con un grande futuro davanti a sé dopo un inizio intenso di carriera al FC Barcelona”.

Foto: Sito Barcellona