Ufficiale: Bischoff è un nuovo giocatore del Salisburgo

03/09/2025 | 11:29:37

Il Salisburgo annuncia la firma di Clement Bischoff dal Brøndby IF. L’attaccante diciannovenne si è impegnato con il club con un contratto fino al 30 giugno 2029. Bischoff, un attaccante versatile e dinamico, ha rappresentato la Danimarca al Campionato Europeo UEFA U21 a giugno, dove ha segnato due volte. Prodotto dell’accademia di Brøndby, ha disputato 55 presenze in prima squadra (3 gol, 13 assist) per il club danese.

foto sito Salisburgo