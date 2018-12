L’A.S. Bisceglie Calcio, con rammarico, annuncia ufficialmente che mister Ciro Ginestra, in data odierna, ha rassegnato le dimissioni da responsabile tecnico della 1^a squadra. A mister Ginestra e al suo staff, rivolgiamo i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni e successi. La guida tecnica della 1^a squadra è stata affidata a mister Antonio Bruno.