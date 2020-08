Ufficiale: bis del Mantova, presi Palmiero e Pinton

Doppio colpo del Mantova che si assicura le prestazioni di Matteo Pinton e Giuseppe Palmiero. A darne notizia il sito ufficiale del club:

“Mantova comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Hellas Verona FC i diritti delle prestazioni sportive del terzino Matteo Pinton. Nato a Padova nel 1998, il terzino è cresciuto nelle giovanili del Club patavino per poi spostarsi nel Settore Giovanile dell’Hellas Verona. Matteo Pinton ha quindi militato per due anni in Serie D, rispettivamente con le maglie di Mestre e Union Feltre, debuttando nel campionato di Serie C tra le fila della Virtusvecomp Verona, con la quale ha giocato nelle ultime due stagioni.

Mantova 1911 comunica di aver tesserato a titolo definitivo il difensore classe 2001 Giuseppe Palmiero. Cresciuto nelle giovanili del Modena, Giuseppe Palmiero ha militato tra le fila della Reggiana, dall’U19 fino alla Prima Squadra nel campionato di Serie D. Campionato nel quale ha giocato – da titolare – anche nella passata stagione, vestendo la maglia del Lentigione”.

