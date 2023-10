L’ex Golden Boy del Manchester United torna in panchina. Il Birmingham City ha annunciato l’ingaggio di Wayne Rooney come nuovo tecnico della prima squadra. Il club attualmente sesto in Championship, che due giorni fa aveva esonerato John Eustace, si affida così all’ex tecnico del Derby County, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Foto: sito uff derby county