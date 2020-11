Alen Halilovic dopo l’addio al Milan, ha deciso di ripartire dal Birmingham in Championship. L’ex rossonero ha firmato con gli inglesi un contratto fino al prossimo giugno 2021 per provare a rilanciare la sua giovanissima carriera dopo qualche esperienza negativa.

BOSS signing! ✍️🔵

We are delighted to announce the arrival of Alen Halilović.

— Birmingham City FC (@BCFC) November 23, 2020