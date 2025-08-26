Ufficiale: Billing ha firmato col Midtjylland fino al 2030

26/08/2025 | 15:58:27

Philip Billing è ufficialmente un nuovo giocatore Midtjylland. Il centrocampista 29enne, reduce da un’esperienza in Serie A con il Napoli coronata dallo scudetto 2025, ha firmato un contratto quinquennale valido fino all’estate del 2030.

Il direttore sportivo del Midtjylland, Kristian Bach Bak, ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo del centrocampista: “Quando un giocatore con esperienze in Premier League e Serie A sceglie FC Midtjylland, è la conferma che siamo sulla strada giusta. Philip è nel pieno della carriera, porta intensità e qualità al nostro gruppo e diventerà un punto di riferimento per i compagni. È un acquisto che dimostra chiaramente le nostre ambizioni, sia in Danimarca che in Europa”.

Philip Billing skifter til klubben på en femårig aftale til sommeren 2030 ✓ Den 29-årige midtbanespiller kommer til efter en årrække i Premier League og et mesterskab i Serie A med Napoli ⚫ — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) August 26, 2025

Foto: X Midtjylland