Ufficiale: Billing è un giocatore del Napoli

“Benvenuto Philip!”: il Napoli con il classico post su X del presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’arrivo dal Bournemouth di Philip Billing. Il centrocampista danese arriva dalla Premier League, dal Bournemouth, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 9 e i 10 milioni di euro.

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 11, 2025