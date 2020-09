Ufficiale: biennale con l’Ascoli per Avlonitis

Il difensore centrale Anastasios Avlonitis sarà un giocatore dell’Ascoli per due anni, come comunicato dal club:

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Anastasios Avlonitis, difensore centrale, nato il 1° gennaio 1990 a Calcide, in Grecia. Reduce dall’esperienza nello Sturm Graz (56 presenze in due stagioni), club austriaco in cui aveva già militato nella s.s. 2015/16, Avlonitis ha vestito in precedenza le maglie del Panathinaikos, degli scozzesi dell’Heart, dei greci di Olympiakos, con vittoria di Campionato e Coppa, di Panionos, Kavala, Egaleo e Ilysiakos.

Il neo bianconero, al quale va il benvenuto dell’Ascoli Calcio, ha sottoscritto un contratto biennale”.

Foto: sito Ascoli