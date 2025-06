Ufficiale: Bettinelli nuovo portiere del Manchester City

10/06/2025 | 17:24:42

Marcus Bettinelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City. Il portiere di 33 anni, proveniente dal Chelsea, ha firmato un contratto annuale e si unirà alla squadra di Pep Guardiola in tempo per il prossimo FIFA Club World Cup. Il Manchester City ha rivolto un caloroso benvenuto a Marcus, augurandogli il meglio per la sua permanenza nel club”, si legge sul sito ufficiale.

Foto: sito Manchester City