Ufficiale: Betis, risolto il prestito di Vitor Roque col Barcellona. Lo attende il Palmeiras

Il futuro di Vitor Roque sarà al Palmeiras. Con questo comunicato il club andaluso ha annunciato l’addio del brasiliano classe 2005 che era stato prelevato in prestito dai catalani la scorsa estate: “Il Real Betis Balompié e l’FC Barcelona hanno trovato un accordo per risolvere il prestito dell’attaccante Vitor Roque . Il brasiliano, arrivato la scorsa estate dal Barcellona, ​​se ne va dopo aver giocato 33 partite e segnato 7 gol. Il Club lo ringrazia per il suo servizio e gli augura buona fortuna per le sue future sfide professionali”.

Foto: Instagram Barcellona