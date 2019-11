Ufficiale: Betis, rinnovo fino al 2023 per Sergio Canales

Importante rinnovo in casa Betis. Il club di Siviglia, attraverso i propri canali di comunicazione, ha ufficializzato la firma sul prolungamento di contratto di Sergio Canales. Il fantasista spagnolo classe 1991 ex Real Madrid, finora un gol e un assist in campionato, ha firmato un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2023.

Foto: sito ufficiale Betis