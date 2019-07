Ufficiale: Betis, ecco Fekir. Contratto fino al 2023

Tramite i propri canali ufficiali, il Betis Sivilia ha annunciato l’ingaggio di Nabil Fekir. Il fantasista francese classe 1993 arriva dal Lione e ha firmato un contratto quadriennale, con scadenza fissata al 2023. Questa la nota del club andaluso: “Il Real Betis ha trovato un accordo con l’Olympique Lione per il trasferimento del centrocampista Nabil Fekir. L’internazionale francese ha firmato un contratto con il club biancoverde fino al 2023, diventando il quarto acquisto della squadra nella stagione 2019/2020. Nabil Fekir (Lione, Francia, 18 luglio 1993) è cresciuto come calciatore professionista nelle giovanili dell’Olympique Lione, fino a debuttare con la prima squadra il 28 agosto 2013. Fekir ha giocato con la Francia nell’Under 21 e in prima squadra, con cui ha totalizzato 21 partite, partecipando anche al Mondiale di Russia 2018, dove si è laureato campione con la sua Nazionale. In totale, il nuovo giocatore del Betis ha giocato 193 partite in campionato, segnando 69 gol e servendo 46 assist. Con l’arrivo di Fekir, il Real Betis aggiunge creatività e grande qualità tecnica nell’area avversaria”.

Foto Twitter Betis