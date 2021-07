Ufficiale: Bertrand firma per il Leicester

Nuova esperienza in Premier League per Ryan Bertrand che ha deciso di accettare la proposta del Leicester. Il 31enne si unisce ai Foxes a parametro zero dopo sette stagioni al Southampton, dove ha collezionato 240 presenze in tutte le competizioni. Questo il comunicato del club: “L’esperto terzino sinistro Ryan Bertrand ha firmato per il Leicester City Football Club con un contratto biennale, che lo terrà al King Power Stadium almeno fino al 2023”.

Ecco le prime dichiarazioni del giocatore rilasciate al sito ufficiale del club: “Sono davvero felice di essere qui; entrare a far parte del Leicester ha davvero completato le mie ambizioni interiori e ciò che voglio ancora raggiungere nella mia carriera. Il Leicester ha costruito qualcosa di straordinario nel corso degli anni, soprattutto da quando è arrivato Brendan Rodgers. È fantastico far parte di questo fantastico club e darò il massimo per cercare di rendere orgogliosi i tifosi”.

Experienced left-back @RyanBertrand3 has signed for Leicester City Football Club on a two-year deal! 🦊#WelcomeRyan — Leicester City (@LCFC) July 15, 2021





FOTO: Twitter Leicester