Ufficiale: Berto lascia l’Atalanta U23 e firma con la Torres

15/07/2026 | 18:38:58

La Torres ha annunciato di aver tesserato il difensore classe 2003 Gabriele Berto.

Ecco il comunicato:

“La Torres comunica il tesseramento di Gabriele Berto. Il difensore centrale classe 2003 nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Atalanta Under 23 con cui ha disputato 31 presenze in Serie C, girone C, con un gol e due assist. Con i bergamaschi ha in totale 125 presenze, tra U23 e Primavera. Vanta inoltre un altro solido campionato alle spalle in Serie C con l’ACR Messina con cui ha collezionato 32 partite e 2 gol nella stagione 2022-23. Berto firma un contratto triennale”.

Foto: sito Torres