Ufficiale: Bertini lascia la Pianese e torna all’Atalanta

20/01/2026 | 16:40:09

Tommaso Bertini lascia la Pianese e fa ritorno all’Atalanta, il comunicato: “L’US Pianese comunica di aver interrotto anticipatamente l’accordo di prestito di Tommaso Bertini con l’Atalanta. La società desidera ringraziare Tommaso per la professionalità e la serietà dimostrate quotidianamente. A lui vanno i migliori auguri da parte di tutto il club per il prosieguo della carriera sportiva e per il futuro personale”.

foto sito pianese