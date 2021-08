Il Brescia ufficializza Massimo Bertagnoli, centrocampista appena svincolatosi dal Chievo dopo la non iscrizione del club in Serie B.

Questa la nota del club lombardo: “Brescia Calcio comunica il tesseramento di Massimo Bertagnoli.

Il centrocampista classe 1999 nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Chievo Verona, Club in cui è cresciuto e ha fatto tutta la trafila dalle giovanili alla Prima Squadra”.

Foto: Logo Brescia