Ufficiale: Bernardino Passeri è il nuovo Amministratore Unico dell’Ascoli

24/06/2025 | 13:18:31

Bernardino Passeri è il nuovo Amministratore Unico dell‘Ascoli. Di seguito, il comunicato ufficiale: Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che nella serata di ieri, lunedì 23 giugno, è avvenuto il passaggio ufficiale delle cariche in seno al Club bianconero: Bernardino Passeri è il nuovo Amministratore Unico, esprimendo la scelta della nuova proprietà di concentrare la gestione del Club in un’unica figura, che abbia il controllo diretto di tutti i comparti aziendali. Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. ringrazia per l’operato fin qui svolto il Presidente uscente Carlo Neri e i membri del CdA che si sono succeduti.

Foto: Ascoli twitter