Ufficiale: Bernard saluta l’Everton e passa allo Sharjah FC
22.07.2021 | 22:42
Dopo tre anni in Inghilterra, tra le fila dell’Everton, il brasiliano Bernard ha deciso di trasferirsi negli Emirati Arabi. Ad acquistare il giocatore è stato lo Sharjah FC che gli ha fatto firmare un contratto triennale.
🚨 ساحـ🎩ـرٌ جـديد يـنضم إلـينا 🚨
نرحب بانضمام الدولي البرازيلي ” Bernard ” ( 28 عاماً ) إلى قلعة الملوك قادماً من فريق إيفرتون الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين #نادي_الشارقة pic.twitter.com/nPSsE0kvi5
— Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) July 22, 2021
FOTO: Twitter Sharjah FC