Ultimo aggiornamento: giovedi' 22 luglio 2021 22:42

Ufficiale: Bernard saluta l’Everton e passa allo Sharjah FC

22.07.2021 | 22:42

Dopo tre anni in Inghilterra, tra le fila dell’Everton, il brasiliano Bernard ha deciso di trasferirsi negli Emirati Arabi. Ad acquistare il giocatore è stato lo Sharjah FC che gli ha fatto firmare un contratto triennale.

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Twitter Sharjah FC