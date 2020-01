Ufficiale: Berisha si trasferisce dalla Lazio al Fortuna Dusseldorf

Valon Berisha lascia la Lazio. Il centrocampista non è riuscito ad inserirsi nella macchina di Simone Inzaghi, e dopo le appena 8 presenze stagionali si trasferisce in prestito al Fortuna Dusseldorf. Come si legge in una nota del club tedesco, “per il Fortuna Dusseldorf ha firmato il centrocampista Valon Berisha. Il 26enne viene in prestito dalla Lazio fino alla fine della stagione. Entrambi i club hanno concordato un’opzione di acquisto“.

Foto: sito Fortuna Dusseldorf