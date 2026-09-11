Ufficiale: Bergvall rinnova con il Tottenham

Lucas Bergvall rinnova con il Tottenham , il comunicato ufficiale: “Siamo lieti di annunciare che Lucas Bergvall ha firmato un nuovo contratto con il Club. Considerato uno dei migliori giovani centrocampisti d’Europa, Lucas ha già collezionato 80 presenze in tutte le competizioni con la nostra maglia e 14 presenze con la nazionale maggiore svedese, tra cui le presenze storiche ai Mondiali di quest’estate, il tutto a soli 20 anni.

Lucas ha dichiarato: “Penso che stiamo costruendo qualcosa di fantastico qui. È un momento entusiasmante per il Club ed è per questo che sono felice di prolungare il mio contratto.”

“Cerco sempre di ottenere il massimo, di essere la migliore versione di me stesso sia in campo che fuori, e so che questo è il posto giusto per farlo.”

“Personalmente, il mio obiettivo è dare di più alla squadra, in termini di prestazioni, gol e assist, per aiutare il più possibile. Miglioro ogni giorno in allenamento e non vedo l’ora di affrontare quella che si preannuncia una stagione davvero positiva”.

Il direttore sportivo, Johan Lange, ha dichiarato: “Lucas è un giovane giocatore eccezionale con un enorme potenziale e siamo lieti che abbia deciso di legare il suo futuro al Club.

“Fin dal suo arrivo, ha dimostrato non solo la sua abilità tecnica e la sua intelligenza in campo, ma anche il carattere che ci aspettiamo dai nostri giocatori.”

“Lucas ha un atteggiamento fantastico nei confronti del suo lavoro, è desideroso di imparare e migliorare ogni giorno, ed è diventato una parte importante del gruppo.”

“Questo nuovo contratto riflette la nostra fiducia in Lucas e nel ruolo che gli attribuiamo, sia ora che in futuro, all’interno del Club.”

L’allenatore capo, Roberto De Zerbi, ha dichiarato: “Ogni giorno in allenamento si può notare la voglia di Lucas di imparare, migliorare e spingersi al massimo livello.

“Lucas è coraggioso, desidera assumersi delle responsabilità e ha la personalità giusta per giocare nei momenti importanti. Capisce anche che lo sviluppo è un processo e ha dimostrato un atteggiamento fantastico nell’affrontare e migliorare gli aspetti del suo gioco in cui può ancora crescere.”

“Credo che il meglio del suo calcio debba ancora venire e vogliamo dare a Lucas la possibilità di esprimere appieno il suo potenziale.”

Nato a Stoccolma, Lucas ha iniziato la sua carriera all’IF Brommapojkarna (BP) nella Superettan, la seconda divisione del campionato svedese, collezionando 11 presenze nella stagione che ha visto il BP ottenere la promozione in Allsvenskan nel 2022.

Le sue prestazioni attirarono l’attenzione di club di tutta Europa, ma scelse di rimanere a Stoccolma e raggiungere suo fratello Theo al Djurgården. Nella stagione 2023 fece ulteriori progressi, giocando 25 partite su 30 e contribuendo al quarto posto della sua squadra nella massima serie svedese.

Acquistato dal Djurgarden nel febbraio 2024, prima di approdare a nord di Londra cinque mesi dopo, il centrocampista ha avuto un inizio superbo con gli Spurs, collezionando 45 presenze in tutte le competizioni nella sua stagione d’esordio, prestazioni coronate da una tripletta di premi come miglior giocatore della stagione nel maggio 2025.

A quel punto, aveva anche aggiunto alla sua collezione una medaglia della UEFA Europa League, anche se, purtroppo, un infortunio gli impedì di partecipare alla finale di Bilbao, dopo aver disputato 12 delle 14 partite della competizione fino a quel momento.

Lucas era di nuovo presente all’inizio della sua seconda stagione, partecipando alla Supercoppa UEFA nell’agosto del 2025 e segnando un memorabile gol di testa nella nostra vittoria per 3-0 contro il West Ham il mese successivo. Ha aggiunto altre 33 presenze al suo bottino nella stagione 2025/26.

A marzo, ha fatto parte della nazionale svedese che si è qualificata per la Coppa del Mondo FIFA 2026 con una drammatica vittoria ai playoff contro la Polonia. Il centrocampista ha poi fatto la storia entrando in campo dalla panchina contro la Tunisia nella fase finale, diventando il più giovane giocatore svedese a disputare una Coppa del Mondo. Ha giocato subentrando dalla panchina contro Tunisia, Giappone e Olanda prima di esordire da titolare contro la Francia nei sedicesimi di finale.

foto sito spurs