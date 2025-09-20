Ufficiale: Bereszyński è un nuovo giocatore del Palermo
20/09/2025 | 11:49:36
Arriva un nuovo giocatore alla corte di Filippo Inzaghi: Bartosz Bereszyński, difensore polacco di 33 anni, che arriva da svincolato dopo l’esperienza alla Sampdoria.
Dopo l’indizio social di qualche giorno fa arriva l’ufficialità. Questo il comunicato ufficiale del Palermo:
“Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Bartosz Bereszyński, svincolatosi dall’UC Sampdoria. A Bartosz il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.”
Foto: Sito Palermo FC