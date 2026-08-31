Ufficiale: Benzema rescinde con l’Al-Hilal

31/08/2026 | 16:40:10

Karim Benzema non è più l’attaccante dell’Al-Hilal. Il Pallone d’Oro 2022, arrivato lo scorso gennaio da Simone Inzaghi, ha rescisso consensualmente il proprio contratto con il club saudita.

Il comunicato dell’Al-Hilal: “La Al-Hilal Club Company e il giocatore francese Karim Benzema hanno concordato reciprocamente di terminare il loro rapporto contrattuale, ponendo fine al suo periodo con la prima squadra di calcio dell’Al-Hilal.

La Al-Hilal Club Company ha espresso il suo apprezzamento per i contributi di Benzema durante il suo periodo con la squadra, così come per la professionalità, l’impegno e la leadership dimostrati sia dentro che fuori dal campo.

Il Club esprime il suo sincero ringraziamento e apprezzamento a Karim Benzema per il suo tempo con la maglia dell’Al-Hilal e gli augura ogni successo nel prossimo capitolo della sua carriera”.

Foto: Instagram Al-Hilal