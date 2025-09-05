Ufficiale: Bennacer riparte dalla Dinamo Zagabria

05/09/2025 | 09:15:00

LIsmael Bennacer riparte dalla Dinamo Zagabria, come ufficializzato nella notte dal club croato. La Dinamo ha raggiunto l’accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto, il centrocampista può così ripartire da una nuova opportunità. Il pressing del presidente Boban ha fatto la differenza rispetto a un altro paio di proposte che Bennacer aveva e che ha scartato. Il francese naturalizzato algerino è atteso a Zagabria per le visite.

Foto: Instagram Bennacer