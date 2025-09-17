Ufficiale: Benjamin Mendy firma col Pogon Szczecin

17/09/2025 | 11:14:21

Il Pogoń Szczecin ha ufficializzato la firma di Benjamin Mendy. Il difensore francese, nato il 17 luglio 1994 a Longjumeau e campione del mondo nel 2018, ha firmato un contratto annuale con un’opzione per ulteriori 12 mesi, unendosi così al club della Pomerania da svincolato.

Queste le prime parole del terzino francese:

“Sono molto felice di essere qui. Vorrei ringraziare il Presidente e tutti i membri di questo club. Ho visto le partite del Pogoń in video. Mi è piaciuta l’atmosfera sugli spalti e la passione con cui i tifosi supportano la squadra. Lo stadio è praticamente pieno in ogni partita. Questo è ciò che amiamo nel calcio e ha influenzato anche la mia decisione.”

Foto: Sito Pogoń Szczecin