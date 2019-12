Ufficiale: Beni è il nuovo allenatore del Rieti

Roberto Beni è il nuovo allenatore del Rieti. Dopo aver annunciato l’esonero di Caneo, la formazione laziale, militante in Serie C, ha presentato ufficialmente il nuovo tecnico in conferenza stampa: “Sono convinto che la squadra possa salvarsi”, ha ammesso il mister. “Credo di poter dare il mio aiuto a una società importante come il Rieti. Sono un gran lavoratore, mi piace il campo e posso garantire serietà, impegno, umiltà. Ci sono problematiche innegabili da risolvere. Tutti vogliamo il bene del Rieti. I tifosi mi hanno detto che sono in subbuglio: non c’è nulla da dire c’è solo da fare. Spero di recuperarli coi risultati“.