Ufficiale: Benfica, riscattato Alvaro Fernandez dal Manchester United

Il Benfica ha ufficialmente riscattato Álvaro Fernández. A renderlo noto è il club portoghese, che annuncia di aver esercitato il riscatto. Il terzino lascia così il Manchester United a titolo definitivo e firma il contratto fino al 2029. Di seguito il comunicato: “Il Benfica ha esercitato con il Manchester United l’opzione di acquisto, prevista nell’accordo concluso con il club inglese a gennaio, per l’acquisizione definitiva di Álvaro Carreras. Il difensore sinistro ha firmato, nel frattempo, un contratto che lo collega al Club per cinque anni, fino al 2029.

Álvaro Carreras si è dimostrato felice di rimanere nel Glorioso. Sono molto felice per la fiducia che hanno riposto in me. Da quando sono arrivato volevo continuare a indossare questa maglia, e voglio ringraziare l’anno prossimo combattendo per tutti i titoli possibili con il sostegno dei tifosi. Andiamo, Benfica!” ha sparato, in dichiarazioni ai media del Club.

Nato a Ferrol, in Galizia, il 23 marzo 2003, Álvaro Carreras, rinforzo invernale del Glorioso nella stagione 2023/24, ha debuttato con l’aquila al petto la notte del 24 gennaio 2024, nelle semifinali della Coppa di Lega.

Iniziato il percorso sportivo con il Manto Sagrado, Álvaro Carreras ha partecipato a un totale di 16 incontri del Benfica – 7 dei quali come titolare – nella seconda metà della stagione. Il terzino ha totale 11 presenze nella Betclic League, 3 in Europa League, 1 nella Coppa del Portogallo e 1 nella Lega Cup.

In questo periodo, anche Álvaro Carreras, 21 anni, ha avuto l’opportunità di segnare il primo gol in rappresentanza delle aquile. La notte del 22 aprile, in Algarve, il difensore sinistro ha contribuito con un tentativo alla vittoria del Benfica sul Farense”.

