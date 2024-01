Arrivato quest’estate al Benfica, David Jurasek non ha convinto. Il 23enne terzino sinistro è stato appena ceduto in prestito fino alla fine della stagione all’Hoffenheim. Il comunicato del Benfica: “Il Benfica comunica di avere trovato l’accordo con l’Hoffenheim per il prestito con opzione di riscatto di David Jurasek. Grazie e congratulazioni per la tua nuova avventura!”.

Foto: Instagram Benfica