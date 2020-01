Il Benfica, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Jota, più precisamente João Pedro Neves Filipe. L’esterno classe 1999, nazionale Under 21 portoghese, in questa stagione ha già collezionato 17 presenze con due gol e tre assist in prima squadra.

Foto: Benfica Twitter