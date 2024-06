Ufficiale: Benevento, risolto il contratto con Andreoletti e il suo staff

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Signor Matteo Andreoletti e il Preparatore Atletico Andrea Molteni per la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti.

Il Club giallorosso ringrazia i Signori Andreoletti e Molteni per l’impegno dimostrato durante il periodo trascorso insieme e augura loro grandi soddisfazioni e successi per il futuro, sia a livello professionale che personale.

Foto: sito Benevento