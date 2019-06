Ufficiale: Benevento, riscattato il cartellino di Roberto Insigne dal Napoli

Roberto Insigne è interamente un giocatore del Benevento. Il club giallorosso ha comunicato di aver esercitato il diritto di riscatto per il cartellino del classe ’94 dal Napoli. Ecco la nota ufficiale: “Il Benevento Calcio comunica di aver esercitato, in data odierna, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Insigne dalla società sportiva Calcio Napoli. Con l’attaccante partenopeo è stato siglato un contratto fino al 30 giugno 2021”.

Insigne giallorosso: esercitato il diritto di opzione https://t.co/vAWhsthLCl — Benevento Calcio (@bncalcio) June 19, 2019

Foto: sito ufficiale Benevento