Ufficiale: Benevento, ecco Kragl. Contratto fino al 2022

Il Benevento accoglie Oliver Kragl. Con un comunicato sul sito ufficiale, la formazione campana ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista tedesco, in uscita dal Foggia a causa delle vicende legate alla società pugliese. Il giocatore ha firmato un contratto triennale, con scadenza nel 2022. Questo il comunicato: “Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato, in data odierna, l’accordo con il calciatore Oliver Kragl. Il centrocampista tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel vivaio del Wolfsburg, Kragl approda alla corte di mister Inzaghi dopo aver indossato nelle ultime due stagioni la casacca dei satanelli. Classe 1990, 338 presenze in carriera e 54 goal, in Italia ha vestito, anche, le maglie di Frosinone e Crotone totalizzando tra Serie A e Serie B 101 presenze e 17 reti”.