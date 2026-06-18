Ufficiale: Benat San Jose è il nuovo allenatore del Rayo Vallecano

18/06/2026 | 12:02:07

Il Rayo Vallecano ha annunciato l’ingaggio di Benat San Jose come nuovo tecnico della prima squadra.

Questo il comunicato:

“Beñat San José è ufficialmente il nuovo allenatore del Rayo Vallecano .

Beñat San José Gil (San Sebastián, 24 settembre 1979) ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili della Real Sociedad. Dopo quattro stagioni, si è trasferito in Arabia Saudita per allenare la squadra Under 21 dell’Al-Ittihad e successivamente la prima squadra, con la quale ha vinto la Coppa del Re nel 2013.

Ha poi continuato ad allenare l’Al-Ettifaq per la stagione 2014-15. Nel 2015-16 ha allenato il Deportes Antofagasta in Cile, dove ha ottenuto il miglior piazzamento in campionato nella storia del club . La stagione successiva ha assunto la guida del Club Bolívar in Bolivia. Nel 2017 li ha portati alla conquista di due campionati consecutivi, vincendo sia il torneo di Apertura che quello di Clausura.

Al suo ritorno in Cile, ha allenato l’Universidad Católica, vincendo il campionato cileno di prima divisione nel 2018. Successivamente ha allenato l’Al-Nasr negli Emirati Arabi Uniti e nel 2019 è tornato in Europa per allenare il KAS Eupen. Nella stagione 2020-21 ha raggiunto le semifinali della Coppa del Belgio e ha ottenuto, ancora una volta, il miglior piazzamento in campionato nella storia del club.

La sua esperienza successiva è stata con il Mazatlán in Messico, prima di tornare al Bolívar nel 2022, dove nel 2023 ha vinto il campionato boliviano e ha portato la squadra ai quarti di finale della Copa Libertadores. In seguito è tornato in Messico per allenare l’Atlas FC.

Dal suo arrivo all’SD Eibar nel febbraio 2025, Beñat San José ha allenato la squadra in 60 partite.

Ora passa al Rayo Vallecano, dove gli auguriamo buona fortuna”.

Foto: X Rayo