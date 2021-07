Ufficiale: Belhanda è dell’Adana Demirspor. Firma fino al 2024

Younès Belhanda è un nuovo giocatore dell’Adana Demirspor, squadra neopromossa in Super Lig.

Il 31enne trequartista marocchino era stato licenziato per giusta causa dal Galatasaray quattro mesi fa, per aver criticato i suoi dirigenti. Per Belhanda firma fino al 2024, ecco l’annuncio:

Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin #Belhanda! pic.twitter.com/ngRxnaWDaP — Adana Demirspor 🏆#ŞAMPİYON (@AdsKulubu) July 1, 2021

Foto: Twitter Adana Demirspor