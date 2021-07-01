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Ufficiale: Belhanda è dell’Adana Demirspor. Firma fino al 2024

01.07.2021 | 17:30

Younès Belhanda è un nuovo giocatore dell’Adana Demirspor, squadra neopromossa in Super Lig.
Il 31enne trequartista marocchino era stato licenziato per giusta causa dal Galatasaray quattro mesi fa, per aver criticato i suoi dirigenti. Per Belhanda firma fino al 2024, ecco l’annuncio:

Foto: Twitter Adana Demirspor